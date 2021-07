Chytrý větrák od Xiaomi? Nyní za dobrou cenu na eBay [sponzorovaný článek]

Xiaomi se nevěnuje jen mobilním telefonům, ale spoustě dalším elektronickým zařízením. Například vyrábí i skvělý a kvalitní chytrý větrák, který se hodí hlavně v létě, kdy nás sluníčko doslova masíruje svými slunečními paprsky. Nyní si jeden takový můžete pořídit díky slevě na eBay za cenu 3 373 Kč. Takovou cenu dostanete pouze v případě, že využijete náš slevový odkaz ZDE.

Chytrý větrák Xiaomi Leshow

Stojanový chytrý ventilátor od známé značky Xiaomi nabízí špičkový výkon v kombinaci s velmi kompaktními rozměry. Díky svému výkonu, který rozpohybuje až 6000 m3 vzduchu za hodinu, je tento ventilátor vhodný i do skutečně velkých obývacích pokojů či kanceláří (až do velikosti 50 m2).

Xiaomi Mijia Leshow ve svém bílém provedení nabízí masivní kruhovou základnu ze zinku zajišťující jeho vysokou stabilitu i při nejvyšším výkonu. Velmi praktickou funkcí tohoto ventilátoru je jeho automatická oscilace, pomocí které může šířit chladivý vánek rovnoměrně do všech směrů v místnosti.

CHYTRÝ VĚTRÁK VE SLEVĚ ZAKOUPÍTE ZDE

I přes svůj vysoký výkon je Xiaomi Mijia Leshow překvapivě tiché, hlučnost nepřesahuje 56 dB, což odpovídá hlasitosti slabého deště. V praxi tedy ventilátor ani neuslyšíte. Může za to především velmi kvalitní konstrukce a použité špičkové materiály, včetně zinku, hliníku a oceli.

Produkt disponuje hned jedenácti rychlostními stupni, které vás opravdu příjemně ochladí v letních dech. Společnost Xiaomi také kladla důraz na to, aby stojanový ventilátor Mijia Leshow byl co nejflexibilnější. A co víc, Xiaomi Mijia Leshow můžete ovládat také pohodlně ze svého mobilního telefonu. Jediné, co pro to musíte udělat, je si stáhnout oficiální aplikaci pro svůj operační systém Android či iOS. Ventilátor tak můžete umístit na konec místnosti a vy jej budete pohodlně ovládat z druhého konce pomocí telefonu.

Pokud vás chytrý větrák od Xiaomi zaujal, je ideální čas využít akční nabídky. Jen nyní zakoupíte Xiaomi Mijia Leshow za 3 373 Kč. Kupujte ZDE



