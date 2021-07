Chrome testuje užitečné zkratky v adresním řádku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google v současnosti pracuje na poměrně zajímavé novince, která využívá RSS kanály webových stránek pro rychlý sběr novinek a jejich zobrazení přímo ve webovém prohlížeči Chrome. Ačkoliv lze funkci aktivovat již nyní, její dostupnost je limitována podle země. Mezitím Chrome dostává drobnou a možná užitečnou novinku.

Chrome Web Feed si můžete vyzkoušet již nyní

Asi každý uživatel má nějaké své oblíbené stránky, které navštěvuje pravidelněji. Domovská obrazovka Chromu nabízí tyto zkratky, ale jejich dostupnost je jen na jednom místě. Google si začíná pohrávat s novinkou, která přinese obdobné zkratky přímo do adresního řádku, respektive do menu, které se zobrazí přímo pod adresním řádkem, když do něj ťuknete.

Pro aktivaci postačí zadat do adresního řádku chrome://flags a dohledat Most Visited Tiles. Po aktivaci stačí restartovat Chrome a nové zkratky se začnou objevovat. Funkcionalita asi není spojena s tím, co vidíte na úvodní obrazovce a řečí ji jiné algoritmy. Při větším používání Chromu budou na určeném místě zástupci čtyř stránek, více ne.

Již nyní má být tento experiment dostupný ve všech variantách Chromu, tedy stabilní, Dev, Beta a Canary. Jestli dojde k následné aktivaci pro všechny přes servery Googlu, není zatím jasné.

