Apple vyvíjí externí monitor se zabudovaným procesorem A13

Apple podle nových informací vyvíjí externí displej, který bude vybaven čipem A13 s Neural Engine. S touto zprávou přišel zahraniční server 9to5Mac. Ptáte se, k čemu v externím displeji bude sloužit procesor? Čip A13 s Neural Engine by pravděpodobně sloužil jako eGPU, ačkoli detaily jsou v tuto chvíli nejasné.

Apple pracuje na výkonném displeji

Díky zabudování CPU/GPU do externího displeje by Macům mohlo pomoci dodávat grafiku ve vysokém rozlišení bez využití všech zdrojů interního čipu počítače. Apple by také mohl kombinovat sílu čipu displeje s procesorem Macu, aby byl poskytnut ještě vyšší výkon při provádění náročných grafických úkolů.

Už v roce 2016 se objevily první spekulace, které naznačovaly, že společnost pracuje na nové verzi displeje Thunderbolt, která by obsahovala grafickou kartu. Takový externí displej se však nikdy na trhu neobjevil. Pouze jsme se dočkali Pro Display XDR (v roce 2019), ovšem ten GPU nenabízí.

Displej s procesorem A13 by měl být náhradou za Pro Display XDR a je velmi možné, že displej nakonec nabídne ještě výkonnější čip než A13, který byl poprvé představen u iPhonu 11. Také se uvádí, že Apple pracuje na dostupnějším externím monitoru, který by se prodával společně s Pro Display XDR – zde ale procesor nebude k dispozici.

