Vyplatí se pračka se sušičkou? [sponzorovaný článek]

Zdroj: Freepik

Pračky i sušičky už v našich bytech a domech zdomácněly. Přesto je tu stále jedna nevyřešená otázka. Je lepší pračka se sušičkou, tedy 2v1, nebo dva různé spotřebiče?

Snad každá společnost, která vyrábí pračky, má ve svém sortimentu také sušičky prádla. A také kombinované spotřebiče. Co si ale máte vybrat, pokud vaše stará pračka dosluhuje a vy se poohlížíte po nové? Naše babičky to měly jednoduché. Vyprat v pračce, pověsit prádlo na sluníčko a počkat až uschne. Před každým domem i ve městě byly sušáky na prádlo, a žádné oblečení nevoní tak hezky jako to, které se pěkně prohřívalo na sluníčku.

Problémy se sušením prádla

Zkuste si ale dnes pověsit prádlo ve městě před panelák. Buď o něj brzy přijdete, nebo načichne výfukovými plyny a vy můžete prát znovu. Variantou je pověsit k usušení prádlo na balkon nebo na domácí skládací věšák. Pokud ale nemáte balkon, nebo máte malé děti či domácí zvířata tak víte, že ani tohle řešení není ideální.

Výhody a nevýhody pračky se sušičkou

Pračka se sušičkou dokáže vyřešit hodně problémů, ale některé si nese s sebou. Objem prádla k praní a k sušení se mnohdy liší. Máte-li pračku na 9kg prádla k praní, a 6kg prádla k sušení, nejspíš budete řešit, kam dát doschnout zbytek, který se do sušičky nevešel. Případně budete muset sušit na dvakrát, což ale zase obnáší další spotřebu elektřiny. A je tu také finanční hledisko, protože pračky se sušičkou jsou obvykle o něco dražší než pračka samotná.

Na druhou stranu ale nabízí pračka se sušičkou mnoho výhod. Jednou z nich je úspora místa. Ať už se jedná o sušák v obývacím pokoji nebo samostatnou sušičku vedle pračky, stále je to prostor, který ve svém domově můžete využít jinak a lépe. Další je úspora času. Sušící program je rychlejší, než když necháte prádlo uschnout volně a nemusíte tak minimálně den zakopávat o sušák s mokrým prádlem. A pokud vaše pračka se sušičkou má i program, který automaticky přechází z praní na sušení, vyndáváte prádlo ze sušičky dokonale suché a nezmuchlané, takže je můžete rovnou skládat do skříně.

Obecně lze říct, že 2v1 se hodí pro malé prostory a pro ty z vás, kteří nemáte času nazbyt a nechcete se příliš zabývat domácími pracemi. Navíc získáte dva spotřebiče za jednu cenu.

