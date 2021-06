Sony WF-1000XM4: nový procesor V1 a vylepšené ANC

Společnost Sony představila zbrusu nová špuntová bezdrátová sluchátka Sony WF-1000XM4. Došlo zde na několik vylepšení, konkrétně nabízí lepší potlačení okolního hluku a kvalitu zvuku. Pojďme si novinku podrobně představit, protože má co nabídnout.

Dle slov Sony jsou sluchátka vyrobena tak, aby vyhovovala každému uchu, a nabízejí individuální zážitek, který se přizpůsobí každé situaci. Model WF-1000XM4 poskytuje vylepšené potlačení okolního hluku, a to díky integrovanému procesoru V1. Integrovaný procesor V1, speciálně vyvinutý společností Sony, je postaven na výkonu již dříve uznávaného čipu QN1e pro odstranění okolního hluku a jde ještě dál.

Máme zde také výkonné mikrofony se dvěma snímači ruchu pro výraznější potlačení hluku. Díky mikrofonům se snímačem hluku na každém uchu – jedním směřujícím dopředu a druhým dozadu – jsou sluchátka schopna monitorovat okolní hluk a odstraňovat jej. Nově navržená 6mm jednotka reproduktoru s o 20 % větším magnetem také přispívá k odstranění ruchu.

Díky nově vyvinutým koncovkám s izolací hluku se sluchátka WF-1000XM4 dokážou lépe přizpůsobit. Nové koncovky sluchátek jsou vyrobeny z polyuretanového pěnového materiálu, který je měkký a pružný.

Sluchátka podporují bezdrátový přenos zvuku ve vysokém rozlišení LDAC. Naopak technologie DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine) pomocí Edge-AI zvyšuje rozlišení komprimovaných digitálních hudebních souborů v reálném čase. Dynamicky rozpoznává nástroje, hudební žánry a jednotlivé prvky každé skladby, jako jsou vokály nebo mezihry, a obnovuje zvuk vysokých frekvencí ztracený při kompresi.

Nechybí zde ale ani funkce Speak-to-Chat, Quick Attention, Adaptive Sound Control a ani Precise Voice Pickup. Zmínit musíme také bone-conduction sensor, který monitoruje vaši řeč a umožňuje modelu WF-1000XM4 snímat jasně hlas během hands-free hovorů. Sluchátka WF-1000XM4 splňují standard odolnosti proti vodě IPX4, takže vás nezastaví postříkání vodou ani pot. Na jedno nabití by pak sluchátka měla vydržet 8 hodin s aktivovaným potlačením hluku.

K výstupu zvuku pomáhá také 360 Reality Audio, který má za úkol naservírovat audio tak dobře, až budete mít pocit, že jste na koncertě – s určitou nadsázkou prosím. Sluchátka WF-1000XM4 budou v prodeji v černé a krémově-stříbrné variantě a jejich cena se bude 7499 Kč. V prodeji budou od června 2021. Součástí balení jsou tři různé velikosti koncovek Noise Isolation Earbud Tips, stejně jako nabíjecí kabel USB-C.

Zdroj: Tisková zpráva

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!