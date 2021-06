Robotický vysavač – hračka nebo skvělý pomocník? [sponzorovaný článek]

Zdroj: Freepik

Také nesnášíte zvuk vysavače? I přes postupující technologický vývoj jsou klasické vysavače stále hlasité a jejich zvuk vás může dráždit. Jenže luxovat je potřeba. Podívejme se na výhody a nevýhody robotických vysavačů a na to, jak by se hodily do vaší domácnosti.

Kdo by si nepřál vrátit se po pracovním dni domů, do uklizeného a čistého bytu. Možná patříte mezi ty, kteří vysavač nesnáší natolik, že luxování odkládají a zapínají ho až v případě úhynu. U robotického vysavače můžete mít jistotu, že luxuje podle naprogramování. Tedy průběžně a v době, kdy si to přejete. Takže zatímco vy si v práci dáváte polední pauzu, doma vám smýčí robotický pomocník.

Jaké jsou výhody?

Krom už zmíněné úspory času a klidu, který vám robotický vysavač iRobot Roomba přinese, jsou tu i vychytávky, které běžný vysavač nabídnout neumí. Jednou z nich je funkce antistatického mopu, která se postará o malé nečistoty, mastnotu a prach. Vyberete-li si model s UV-C lampou, budete mít podlahy i vydesinfikované, což pomůže hlavně těm z vás, kteří trpíte dýchacími problémy, nebo alergií. A klasikou je dálkové ovládání, kdy svůj vysavač ovládáte pomocí aplikace na smartphonu.

Má i nevýhody?

Pořízení robotického vysavače má samozřejmě i svá úskalí. Nicméně ta hlavně spočívají v tom, že si vyberete pro sebe nevhodný model. Riziko je hlavně u levnějších typů vysavačů. Jedním z nich je špatné naprogramování, kdy se vysavač spíš motá bezhlavě v místnosti a zamotává se do všeho co mu přijde do cesty. Kamenem úrazu jsou také úzká a dlouhá zákoutí, do kterých se kulatý vysavač prostě nemá šanci dostat. Malá kapacita sběrného koše zase vyžaduje, abyste vysavač čistili častěji, než běžné modely.

Tyto problém většinou dokáží vyřešit opravdu kvalitní robotické vysavače. Ty mají zabudované kamery nebo senzory, aby se mohly lépe pohybovat po místnosti. Chcete-li, aby vysavač byl schopný vzít i smítka v rohu, investujte do tzv. D tvaru, který si poradí i s rohovými prostory. Malou kapacitu nejspíše nevyřešíte, ale pořád je menší zlo vysypat zásobník, než se chopit klasického vysavače.

Vyplatí se tedy?

Určitě se robotický vysavač vyplatí těm z vás, kteří máte domácí zvíře nebo alergiky či malé děti. Dokáže na denní bázi posbírat chlupy z koberce či podlahy a podlahu UV-C lampou vydesinfikovat. Na vás pak bude jen občas klasickým vysavačem projet místa, kam se robot nedostal.



