Qualcomm a další výrobci začínají pracovat na vývoji bezdrátových čipů označovaných jako Wi-Fi 7

Nový standard v bezdrátovém přenosu přes technologii Wi-Fi se začíná promítat do příprav jednotlivých výrobců čipových sad, jako jsou Qualcomm, Mediatek nebo Broadcom. Ti aktuálně začínají práce na vývoji čipových sad, které se objeví nejen v mobilních přístrojích, ale také ve stolních počítačích a noteboocích.

Qualcomm a další pracují na ultra rychlých Wi-Fi 7 čipech

Wi-Fi 7, jak je v tuto chvíli nástupce označován bude stavět na aktuálním standardu IEEE 802.11ax a její standardizované označení by mělo být IEEE 802.11be. Tento nový standard by měl až zdvojnásobit šířku pásma a zvýšit tak datovou propustnost sítě až na 40 Gb/s. Zároveň přinese zvýšení počtu prostorových toků. Nový standard tak bude předurčen především pro podporu provozování aplikací v reálném čase.

S tímto novým standardem, podle informací serveru Digitimes, začínají pracovat samotní přední výrobci čipových sad. Ti začali intenzivně pracovat na vývoji svých vlastních bezdrátových čipů. Ty by měly postupně nahradit současné generace Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6 Plus. Tito významní výrobce jsou hlavními dodavateli čipů pro OEM značky jako Asus, Acer, HP a další. Dle očekávání tyto čipy nové generace dorazí i do smartphonů, tabletů a Wi-Fi routerů.

