mini-LED displejů je nedostatek, MacBooky Pro dorazí se zpožděním

Podle zveřejněné zprávy společnosti DigiTimes se přepracovaných 14palcových a 16palcových MacBooků Pro dočkáme se zpožděním. Může za to nedostatek mini-LED komponent.

DigiTimes přišel s velmi zajímavou zprávou, podle které Apple nestíhá vyrobit dostatek dodávek přepracovaných MacBooků Pro. Prodej se tedy přesouvá do třetího čtvrtletí letošního roku. Apple původně plánoval začít prodávat zařízení už ve druhém čtvrtletí. Kvůli nedostatku mini-LED displejů ale musel původní plány posunout o jedno čtvrtletí.

Apple v pondělí tohoto týdne uspořádal hlavní konferenci WWDC (Worldwide Developers Conference), na které údajně měly být MacBooky představeny. Během akce ale žádný hardware představen nebyl. K představení by ale mohlo dojít v průběhu léta.

Nové MacBooky Pro by měly dorazit ve dvou velikostech – 14 a 16 palců. Oba budou vybaveny ještě lepším a úspornějším procesorem, než je v současnosti M1 – spekuluje se o názvu M1X nebo M2. Nabídnou třeba nový design, včetně odstranění Touch Baru, a mini-LED displeje.

