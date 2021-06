macOS Monterey nenabídne několik funkcí pro Macy s Intelem

V rámci systému macOS Monterey existuje opravdu mnoho skvělých nových funkcí, na které se můžeme jen těšit. Zpravidla většina funkcí je k dispozici i pro starší macy. Snad jen opravdu staré modely neměly některé klíčové funkce, protože hardware by nestíhal. Apple se ale rozhodl, že několik funkcí z macOS Monterey nebude k dispozici na macích s procesory Intel.

Na oficiálních stránkách pro macOS Monterey text naznačuje, že následující funkce vyžadují počítač Mac s čipem M1. Řeč je tedy o modelech vydaných od listopadu loňského roku – MacBook Air, 13palcový MacBook Pro, Mac mini a iMac.

Tyto funkce budou specificky k dispozici jen pro M1 Macy. Apple nevysvětlil, proč tomu tak bude. Je to trochu neférový přístup pro majitele starších Maců. Osobně vlastním 15palcový MacBook Pro z roku 2019 a nemám pocit, že by můj Mac výkonnostně nestačil na rozmazané pozadí v rámci FaceTime. Pravděpodobně ale zakopaný pes může být v tom, že procesorům od Intelu chybí Neural Engine, který mnoho, ne-li všechny tyto funkce vyžadují.

I přesto ale bude macOS Monterey kompatibilní s celou řadou maců s Intelem. S největší pravděpodobností se finální verze se dočkáme v období od září do listopadu 2021.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!