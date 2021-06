iPadOS 15 umožňuje vyvíjet aplikace přímo z iPadu

Zdroj: MacRumors

iPadOS za poslední roky ušel opravdu kus cesty. Ale stále jsme si nedokázali představit opustit platformu macOS a kompletně přejít na iPadOS. S iPadOS 15 by tomu ale mohlo být už jinak.

iPadOS 15 a Swift Playgrounds

Pokud patříte mezi náročnější uživatele platformy macOS, například vyvíjíte mobilní aplikace, přechod na iPad pro vás nebyl tématem. iPadOS 15 ale konečně umožňuje vytvářet aplikace pro iPhone a iPad přímo na iPadu, a to ve Swift Playgrounds.

Nový operační systém pro tablety nabízí Swift Playgrounds, tedy platformu, pomocí které budete moci vytvářet aplikace pro iPhone a iPad. Platforma nabízí dobře známé uživatelské rozhraní Swift. Projekty aplikací ve Swift Playgrounds lze také otevírat a upravovat v Xcode.

Zajímavostí je, že vytvořené aplikace lze spouštět a rovnou nasazovat do App Store přímo ze Swift Playgrounds. To už by mohl být dobrý důvod k přechodu na iPadOS 15. Uvidíme ale, jak bude systém fungovat v praxi. Přeci jen vyvíjet aplikace na Macu a iPadu bude velký rozdíl.

