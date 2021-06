iPad mini na prvních renderech připomíná scvrklý iPad Air

Zdroj: GSMArena

iPad mini v porovnání s dnešními nejnovějšími iPady Air a iPady Pro vypadá opravdu zastarale a Apple to moc dobře ví. Za poslední roky jsme byli svědky řady spekulací o tom, že společnost pracuje na novém designu pro svůj nejmenší tablet. Nedávno zveřejněná zpráva tyto informace opakuje a zároveň poskytuje možnou podobu nového iPadu mini.

iPad mini: stejná velikost, větší displej

Na internet unikly rendery s potenciálním designem nového tabletu. Jak si můžete všimnout, iPad mini bude v mnoha aspektech vycházet ze současného iPadu Air. V podstatě se dá tvrdit, že půjde o scvrklou variantu.

Díky tomu, že Apple odstraní domovské hardwarové tlačítko (přesune se na bok), může tablet nabídnou minimalistické rámečky kolem displeje. Nová generace dokonce poskytne téměř stejnou velikost, jako poslední mini varianta. A přesto nabídne větší displej. Připravovaný model údajně nabídne konstrukční rozměry 206,3 x 137,8 x 6,1 mm, takže tloušťka zůstane nezměněna. To znamená, že boky zařízení budou ploché jako u iPadu Air.

Čtečka otisků prstů bude zabudována do podlouhlého tlačítka pro zapnutí/vypnutí displeje. Kromě toho Apple má také dramaticky zapracovat na reproduktorech. Lightning konektor bude v tomto případě nahrazen USB-C portem. Dodavatelské zdroje uvádí příchod černé, stříbrné a zlaté varianty. Očekávat můžeme podporu Apple Pencil a přítomnost procesoru A14. K dispozici má být mimo jiné i varianta s podporou 5G sítí. K prodeji by mělo dojít do konce tohoto roku.

