Galaxy Watch Active 4 na dalších renderech

Společnost Samsung by již velmi brzy měla představit nové chytré hodinky Galaxy Watch Active 4. Bude se samozřejmě jednat o nástupce současných hodinek Galaxy Watch Active 2. Díky účtu @Onleaks máme k dispozici CAD rendery, které nám více než dostatečně určitou podobu hodinek přibližují.

Údajně se dočkáme nového designu s velmi úzkými rámečky, nových řemínků a mezi hodinkami a řemínkem nebude mezera. V prodeji by dle všeho měly být dvě velikosti – 40 a 44 mm. Na výběr by pak měly být varianty černá, stříbrná, zelená a zlatá barva.

Ve srovnání s předchozími rendery zde máme delší boční tlačítka. Hodinky by měly nabídnout nový 5nanometrový procesor, 2D sklo a titan. K dispozici by měla být ale i hliníková varianta. S největší pravděpodobností můžeme očekávat WearOS. Kdy ale budou hodinky představeny není jasné. Spekuluje se o datu 28. června, protože v tento den bude probíhat MWC 2021.

Zdroj: fonearena.com

