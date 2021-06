Apple vypouští nový firmware pro své sledovače AirTags

Zdroj: Dotekománie

Apple před nedávnem představil svá sledovací zařízení AirTags, kterých nám sliboval již dlouhou dobu, nicméně odhalení stále oddaloval. AirTags jsou malá sledovací zařízení, která můžete umístit například na své klíče, do kabelky či kamkoliv jinam, díky čemuž je jejich hledání mnohem jednodušší. Apple pro AirTags nově vypouští novou verzi firmwaru 1.0.276, která se pravděpodobně zaměří na funkci proti pronásledování, což společnost nedávno oznámila.

AirTags a nový firmware

Společnost oznámila nový firmware již 3. června, nicméně aktualizace se dostává k širší veřejnosti až nyní. Aktualizace s číslem 1A276d se zaměřuje na stalking, konkrétně na jeho eliminaci. Nalezení verze firmwaru je však poněkud složitější a ne každý uživatel musí hned zjistit, kterou verzi jeho AirTag používá. Zda máte aktuální firmware, zjistíte v aplikaci Find My na vašem iPhonu v kartě Položky a následně kliknutím na název vašeho AirTagu. Číslo sestavení firmwaru ale bohužel zjistit nelze, což znamená, že nemůžete zjistit, zda máte stále starší vydání 1.0.276, nebo novou aktualizovanou verzi. To samé platí také o vynucení manuální aktualizace, namísto toho mějte svůj AirTag na dosah iPhonu a aktualizace by měla proběhnout automaticky na pozadí.

Aktualizace také změnila dobu přehrávání zvuku poté, co se AirTag odpojí od iPhonu. Dříve AirTag začal přehrávat upozornění až po 3 dnech odpojení, nyní se tato doba zkrátí na 8 a následně 24 hodin. Společnost také potvrdila, že aktivně pracuje na verzi aplikace Find My pro operační systém Android.

