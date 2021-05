Xperia Ace 2 oficiálně představena: kompaktní velikost pro nenáročné

V posledních několika týdnech došlo k únikům údajného zařízení Sony Xperia Ace 2. Jelikož spekulace byly více než přesvědčivé, bylo jen otázkou času, kdy bude zařízení oficiálně představeno.

Nejmenší smartphone společnosti Sony bylo představeno v Japonsku a přichází s 5,5palcovým IPS LCD displejem s rozlišením HD+. Přední panel chrání Gorilla Glass 6. Přesné rozměry telefonu činí 140 x 69 x 8,9 mm, přičemž hmotnost se zastavila na 159 gramech.

Xperia Ace 2 je však pouze 4G LTE zařízení. Jeho srdcem je procesor Helio P35. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se pak stará operační paměť s kapacitou 4 GB. Naopak pro soukromá data je připraveno vnitřní 64GB úložiště. To je ale naštěstí možné rozšířit pomocí microSD karty.

Xperia Ace 2 disponuje ochranou proti vodě a prachu, neboť zde máme certifikaci IP68. Majitelé drátových sluchátek ocení 3,5mm jack konektor. Zadní stranu zdobí dvojice fotoaparátů – hlavní 13Mpx a 2Mpx hloubkový senzor. Naopak vpředu narazíte na fotoaparát s rozlišením 8 Mpx. Na boku zařízení se nachází čtečka otisků prstů, která je součástí hardwarového tlačítka pro vypnutí/zapnutí displeje.

Přestože je Xperia Ace 2 kompaktní, disponuje 4 500mAh baterií, což by v kombinaci s energeticky účinným čipem a malou obrazovkou mělo vést k dostatečné výdrži. Cena byla (pro japonský trh) stanovena na zhruba 202 dolarů, přičemž prodej bude zahájen 28. května. Mezi barevnými varianty najdete černou, bílou a modrou.

Zdroj: gsmarena.com

