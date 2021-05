Apple chystá novou funkci Zvuky na pozadí

Operační systém iOS brzy získá další zajímavou novinku. Tentokrát půjde o tzv. Zvuky na pozadí, které pomohou se soustředěním, klidem a odpočinkem. Informoval o tom samotný Apple.

Nová funkcionalita dorazĂ­ v prĹŻbÄ›hu letošnĂ­ho roku se šesti moĹľnostmi: balanced, bright nebo dark noise, ocean, rain a stream. Jedná se o jednu z mnoha novĂ˝ch funkcĂ­, kterou Apple plánuje v brzkĂ© budoucnosti vydat. KromÄ› toho se chystá takĂ© AssistiveTouch pro Apple Watch, podporu sledovánĂ­ oÄŤĂ­ pro iPad a další.Â

Apple tvrdĂ­, Ĺľe novĂ© tyto zvuky pomohou minimalizovat rozptĂ˝lenĂ­, soustĹ™edit se, snĂ­Ĺľit napÄ›tĂ­ nebo lĂ©pe odpoÄŤĂ­vat. Zvuky budou neustále hrát na pozadĂ­. UĹľivatelĂ© si budou moci vybrat, kterĂ˝ zvuk aktivujĂ­. Bude moĹľnĂ© je nastavit takĂ© bÄ›hem sledovánĂ­ mĂ©diĂ­ a podobnÄ›.Â

K dispozici bude takĂ© moĹľnost aktivovat funkci pomocĂ­ fyzickĂ©ho gesta, jako je tĹ™eba trojitĂ© kliknutĂ­ na boÄŤnĂ­ tlaÄŤĂ­tko. Apple má uĹľ s tÄ›mito zvuky zkušenosti, kterĂ© se datujĂ­ do roku 2019 – tehdy je implementoval do HomePodu.Â

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!