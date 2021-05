Xiaomi a Samsung společně pracují na vývoji nového čipsetu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není žádnou novinkou, že jihokorejský výrobce technologií Samsung má také své vlastní procesory Exynos. V tomto směru se před lety Samsungu chtělo přiblížit také čínské Xiaomi se svým procesorem Surge S1, jak se ale ukázalo, tento procesor vlastní výroby byl a zároveň také poslední. Dle informací ale obě tyto společnosti uskutečnily již několik schůzek, jejich náplní byla diskuze o spolupráci na výrobě vlastního mobilního čipsetu.

Jádra Cortex-X2 společně s grafikou ARM Mali

Ačkoliv společnost ARM doposud novou architekturu procesorových jader Cortex-X2 neuvedla, zprávy hovoří o tom, že připravovaný procesor by těmito jádry měl i tak disponovat. Podobně jako se ARM chystá na uvedení architektury Cortex-X2, Qualcomm plánuje představení nové architektury v9 pro své budoucí top modelové čipsety. Tato nová jádra od Qualcommu by pak mohl použít také Samsung do svých Exynosů.

V použití grafického procesoru se nabízí sázka na kombinovaný čip od Samsungu a AMD, nicméně díky omezeným výrobním kapacitám, které jsou momentálně celosvětový problém, má tuto práci zastat grafika Mali od společnosti ARM.

Rozhodnutí Xiaomi spojit se se Samsungem dává smysl, v poslední době se totiž stále více výrobců snaží přejít na čipsety vlastní výroby. Vlastní čipsety již léta používá například Apple či právě Samsung a údajně na vlastním čipsetu pracuje také Google, ten jej má nasadit do nadcházejícího Pixelu 6.

