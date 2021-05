TSMC experimentuje 1nanometrovou výrobou

S tím, jak se použití křemíku ve výrobě polovodičů v posledních letech blíží svým limitům, výrobci čipů hledají stále alternativní materiály. Ty jim umožňují neustále zmenšovat výrobní procesy, což v praxi zase umožní přidat více tranzistorů do stejné plochy.

Největší výrobce čipů na světě, TSMC, ve spolupráci s Tchaj-wanskou národní univerzitou a Massachusettským technologickým institutem, představil své následující plány. TSMC hodlá využít materiál zvaný semikovový bizmut, který má v příštích letech umožnit výrobu čipů o velikosti 1 nanometru.

Jak se ale procesy zdokonalují, výrobci čelí problému vyššího odporu a nižších proudů na tranzistorových kontaktních elektrodách, které jsou odpovědné za dodávku energie do tranzistorů. Právě semikovový bizmut by mohl výrazně snížit odpor a současně zvýšit proud, který lze přenášet.

Tato technologie je ale stále ve fázi experimentu a velkoobjemová výroba dorazí až v příštích několika letech. Aktuálně TSMC pracuje s 5nanometrovou výrobní technologií, přičemž letos má být zahájena 3nanometrová výroba.

Zdroj: neowin.net

