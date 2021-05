Samsung vydal aktualizaci pro Galaxy A52 a A52 5G

Společnost Samsung vydala nové softwarové aktualizace pro zařízení Galaxy A52 a Galaxy A52 5G. Pokud patříte mezi majitele těchto modelů, doporučujeme instalační balíček stáhnout. Jedná se totiž hlavně o bezpečnostní aktualizaci.

Opomenout ale nemohu ani fakt, že aktualizace přináší pro oba telefony vylepšený výkon fotoaparátu a zároveň přinášejí efekty pro videohovory. Konkrétně nově můžete rozmazat pozadí nebo nastavit vlastní pozadí pro videohovory uskutečněné prostřednictvím aplikací třetích stran, jako jsou Zoom, Google Duo a Microsoft Teams.

Seznam změn aktualizace je pro oba modely totožný. Máme zde tedy vylepšené rychlé sdílení, vylepšené sdílení mezi zařízeními Galaxy pomocí funkce Quick Share, lepší stabilitu dotykové obrazovky nebo zvýšenou kvalitu hovoru. Firmware pro Galaxy A52 je dodáván s verzí A525xXXU2AUE1, zatímco A52 5G je dodáván s A526BXXU2AUE1. Své zařízení si můžete aktualizovat následujícím postupem: Nastavení > Aktualizace softwaru > Ručně zkontrolovat.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!