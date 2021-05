Platforma Ready For od Motoroly posouvá hraní na mobilním telefonu na novou úroveň [sponzorovaný článek]

Ukázka Ready For

Kromě nových telefonů představila společnost Motorola v letošním roce také inovativní platformu Ready For. Ta umožňuje překlopení displeje mobilního telefonu na velkou obrazovku. Přepnutí do desktop módu navíc trvá jen pár vteřin. Pro plnohodnotný zážitek ke smartphonu pomocí Bluetooth® snadno připojíte i herní ovladač.

Hrajte oblíbené hry i na cestách

Hraní her na velké obrazovce rozhodně nemusí být záležitostí jen vašeho obývacího pokoje. Pomocí USB-C/HDMI jednoduše připojíte telefon k jakékoli obrazovce, třeba k televizi v hotelu. Zkraťte si dlouhou chvíli na vašich cestách. Díky platformě Ready For snadno proměníte hotelový pokoj v oázu zábavy, akce a radosti.

Nekonečné možnosti zábavy

Hraním her ve velkém formátu ovšem možnosti platformy Ready For ani zdaleka nekončí. Připojte k telefonu monitor či televizi a nechte se vtáhnout do děje akčního seriálu nebo si zpříjemněte večer na hotelu s vaší drahou polovičkou při sledování romantického filmu. Díky integrované funkci Media Launcher uvidíte všechny své oblíbené aplikace a možnosti zábavy pohodlně na jednom místě – Netflix, YouTube nebo mobilní hry. Jedním klepnutím se dostanete do přehledného ovládacího panelu, kde můžete jednoduše pracovat s vybraným obsahem.

Platforma Ready For si výborně rozumí s novinkou z dílny Motoroly, výkonným smartphonem moto g100. Jeho procesor Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G poskytuje neuvěřitelně rychlé připojení 5G a Wi-Fi 6 pro nejsilnější výkon a nejvyšší rychlost dat. Už nikdy nebudete muset při sledování filmu a hraní her online čekat.

Kromě moto g100 je platforma Ready For kompatibilní také s motorola edge+.



