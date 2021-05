Lenovo chystá nový Tab M10 5G na mezinárodní trh

Do celosvětového prodeje může již velmi brzy společnost Lenovo zařadit nový tablet, který teprve před nedávnem byl oficiálně představen v Číně. Produktová řada Xiaoxin a její model Pad Plus by se mohl v nejbližší době ukázat pod označením Tab M10 5G i u nás. Existenci potvrzují rovnou dvě na sobě nezávislé databáze – Google Play Console a Geekbench.

Zlatá střední cesta

Jestliže dáme dohromady informace ze všech dostupných zdrojů, tak můžeme pomalu vyhlížet tablet (TB-X607Z) s 10palcovým displejem a rozlišením 1 920 x 1 200 pixelů. Stránku hardwarové výbavy by měl vyřešit procesor Snapdragon 690 nebo Snapdragon 750G od Qualcommu. Nesoulad platí i u velikosti operační paměti RAM, protože se hovoří o 4GB či 6GB variantě.

Uživatelská data pojme zatím neupřesněné úložiště, ale lze spekulovat nad velikostí 64 až 128 GB. Přitom navíc nesmíme zapomínat, že čínský výrobce klidně vypustí více konfigurací do konečného prodeje. Současný výčet specifikací uzavírá nejnovější verze operačního systému Android 11 a podpora sítí 5. generace. Ze současného Xiaoxin Pad Plus je možno ještě vypíchnout 8 600mAh baterii, podporu microSD karet či dva fotoaparáty z obou stran.

