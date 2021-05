iOS 14.6 má už druhou betu pro veřejné testery

V pondělí minulého týdne jsme se dočkali oficiální verze iOS 14.5. Den poté Apple zveřejnil hned první beta verzi iOS 14.6 a iPadOS 14.6. Po celém týdnu tu máme už druhou beta verzi, která je k dispozici registrovaným vývojářům a veřejným testerům.

iOS 14.6 beta 2 je k dispozici prostřednictvím aplikace Nastavení. Číslo sestavení je 18F5055b. Apple také zveřejnil druhou beta verzi tvOS 14.6 a HomePod Software 14.6 pro Apple TV a HomePod. Apple také vývojářům vydal druhou beta verzi watchOS 7.5.

iOS 14.6 zatím nepřináší mnoho změn. Jedinou změnou je fakt, že iOS 14.6 usnadňuje testerům instalace RC buildu a přeskočení dalších dostupných beta aktualizací. Během aktualizace na Release Candidate tak nebudete muset odstraňovat beta profil, ale rovnou přejdete na novou verzi systému. Je také pravděpodobné, že iOS 14.6 nabídne nové funkce v aplikaci Apple Podcasts pro nadcházející platformu Apple Podcasts Subscriptions, která bude spuštěna někdy v květnu.

Zdroj: 9to5mac.com

