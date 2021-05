Inovátoři, hlaste se! Zbývá týden do uzávěrky Hack 2 Normal hackathonu

Už příští pátek, 14. května 2021, odstartuje víkendový hackathon zaměřený na vylepšení zdravotní péče a byznysového prostředí po skončení pandemie. Za akcí s vystihujícím názvem Hack 2 Normal stojí organizátoři SWCSummitu a pražské inovační centrum HubHub, kde by se hackathon měl uskutečnit. O hlavní cenu ve výši 30 tisíc korun během 48 hodin zabojuje osm soutěžních týmů. Zájemci o účast se můžou hlásit do pondělí 10. května na webu akce www.swcsummit.com/hack2normal.

„Tématem akce je návrat do normálu. Už teď je jasné, že pro některé oblasti to bude problém, proto jsme se rozhodli jim to ulehčit chytrými inovacemi. Zároveň je to příležitost přebít negativní covidové zpravodajství nějakou pozitivní událostí,“ říká Václav Pavlečka, zakladatel SWCSummitu a spoluorganizátor hackathonu.

Do Hack 2 Normal hackathonu se může zapojit prakticky kdokoli. Soutěžit se bude ve dvou až pětičlenných týmech. „Je to ideální příležitost pro studenty, ale i pro lidi, kteří už mají zkušenosti z nejrůznějších oborů. Uplatní se lidé ze startupů, podnikatelé, IT odborníci, kreativci i obchodníci,“ přibližuje další spoluorganizátor a manažer pražské pobočky HubHub Milan Kilik. „Není nutné mít dopředu kompletní tým. Jednotlivci se buď připojí k jiným skupinám nebo můžou vytvořit týmy na místě,“ doplňuje.

Akce by se měla uskutečnit v prostorách HubHubu v paláci ARA na Praze 1. „Pokud to jen trochu půjde, chceme uspořádat akci, kde se účastníci skutečně sejdou na jednom místě, aby se mohli naplno ponořit do tvůrčího procesu a také být v přímém kontaktu s mentory. Pokud by pandemická situace tento scénář neumožňovala, jsme připraveni akci přehodit i do onlinu,“ vysvětluje Tomáš Cironis, který má veškerou organizaci na starosti.

Problémy k řešení: zdraví a byznys

Organizátoři zatím vytyčili pět oblastí, na které by se soutěžní týmy měly zaměřit:

První oblastí je zanedbané zdraví . Účastníci hackathonu by měli vymyslet aplikaci, která uživatele motivuje k preventivním prohlídkám a ohlídá za ně důležité termíny.

. Účastníci hackathonu by měli vymyslet aplikaci, která uživatele motivuje k preventivním prohlídkám a ohlídá za ně důležité termíny. Druhé téma se soustředí se na zubní hygienu . Lidé v uplynulém období zanedbávali návštěvy zubařů i dentální hygieny. Míru škod by mohla odhalovat nová aplikace, která vyfocením „úsměvu“ odhalí, kde má uživatel kazy a jaké další problémy potřebuje vyřešit.

. Lidé v uplynulém období zanedbávali návštěvy zubařů i dentální hygieny. Míru škod by mohla odhalovat nová aplikace, která vyfocením „úsměvu“ odhalí, kde má uživatel kazy a jaké další problémy potřebuje vyřešit. Třetím tématem je podpora byznysových oblastí, kde kvůli pandemii chybí peníze . Vládní nařízení zcela znemožnila podnikání v některých oborech a finanční pomoc je nedostatečná nebo žádná. Výzvou pro „hackery“ je vymyslet řešení, které umožní tyto obory investičně podpořit.

. Vládní nařízení zcela znemožnila podnikání v některých oborech a finanční pomoc je nedostatečná nebo žádná. Výzvou pro „hackery“ je vymyslet řešení, které umožní tyto obory investičně podpořit. S byznysem souvisí i téma orientované na kvalitu pracovní prostředí . Ohromná část lidí se přesunula na home office a proměnilo se i prostředí kanceláři. Mnozí lidé kvůli tomu trpí frustrací, což se časem může odrazit na poklesu výkonu celých firem. Základem nápravy je začít (ne)spokojenost s pracovním prostředím monitorovat a analyzovat – k tomu by měl sloužit „wellbeing chatbot“.

. Ohromná část lidí se přesunula na home office a proměnilo se i prostředí kanceláři. Mnozí lidé kvůli tomu trpí frustrací, což se časem může odrazit na poklesu výkonu celých firem. Základem nápravy je začít (ne)spokojenost s pracovním prostředím monitorovat a analyzovat – k tomu by měl sloužit „wellbeing chatbot“. Poslední definované téma se týká vzdělávání. Online formáty nejsou dotažené a mnohým studentům se s nimi obtížně pracuje. Výzvou pro inovátory je vymyslet nástroj, který online přednášky učiní přívětivějšími, rozdělí je do lépe vstřebatelných menších úseků, ty prováže s dalšími zdroji apod.

Navržené oblasti ale nejsou dogma. Účastníci si můžou definovat i jiný problém, který se inovací pokusí vyřešit. Možnosti jsou v tomto směru zcela otevřené, téma by jen mělo zapadat do zastřešující ideje návratu k běžnému životu po skončení pandemie.

Odměna pro vítěze: 30 000 Kč a šance na realizaci nápadu

Všechny soutěžní týmy svá řešení během nedělního dopoledne odprezentují před odbornou porotou a ta hned poté zvolí tři nejlepší týmy, které získají finanční odměnu. Vedle toho se vítězové můžou těšit i na tzv. pitch day v investičních fondech Air Ventures a UP21, konzultace s mentory z SWCSummitu a HubHubu, medializaci svého řešení a další plnění ze strany partnerů akce.

„Cílem Hack 2 Normal hackathonu není tvořit tzv. do šuplíku, ale vymyslet řešení, která partneři jednotlivých témat posléze budou moci uvést do praxe. Mimo finančních odměn a dalších hmotných cen by si tak účastníci měli odnést především dobrý pocit z toho, že reálně přispěli k nějakému vylepšení,“ uvádí Pavlečka.

Milan Kilik vedle toho vyzdvihuje i navazování kontaktů. „Soutěžící mají možnost konzultovat své projekty s řadou odborníků, ke kterým by se jinak těžko dostávali. Navíc může právě takovýto projekt zásadním způsobem propojit budoucí kolegy. Kdo ví – třeba se na Hack 2 Normal dají dohromady podobní géniové, jako byli Steve Jobs a Steve Wozniak,“ odkazuje na slavné zakladatele značky Apple.



