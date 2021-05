Honor představil tři novinky v sérii Play 5

Honor Play 5 série; Zdroj: Honor

Honor představil rovnou tři smartphony, které zapadnou do střední a nižší střední třídy. Jeden z nich dokonce nabízí podporu sítí páté generace. Novinky se jmenují Honor Play 5, Honor Play 5T a Honor Play 5T Vitality Edition.

Honor Play 5 série

Nejvybavenějším modelem série je Honor Play 5, který může zaujmout například OLED displeje s Full HD+ rozlišením. O výkon se zde stará poměrně dobrý procesor Dimensity 800U s podporou sítí páté generace. Čtečka otisků prstů je integrována přímo do displeje. Novinka se mimo jiné chlubí 66W nabíjením, ale v tomto případě je k dispozici baterie jen s kapacitou 3800 mAh, což je poměrně málo na takovou výbavu a také na samotné 5G.

Další novinkou je Honor 5T, což je v podstatě nejslabší model této série. O výkon se zde stará procesor Unisoc, ale aspoň má k dispozici dostatek operační paměti a úložiště je také na dobré kapacitě. Co se týče baterie, nabízí se rovnou 5000 mAh s 22,5W nabíjením. Zde ale již nenajdeme OLED displej. Zde se ale nesmíte nechat oklamat zády. Sice to vypadá, jako by byly k dispozici 4 foťáky, tak ve skutečnosti jsou zde dva, přičemž ten slabší má pouze 2 MPx.

O něco lépe je vybaven model Honor Play 5T Vitality Edition, ale ani tak se nejedná o nějakého rychlíka. O výkon se stará procesor Helio P35, takže mohou nastat problémy s výkonem u náročnějších aplikací. Stejně jako Honor Play 5T se nabízí HD rozlišení a baterie s kapacitou 5000 mAh.

Honor teprve chystá svůj restartovaný vstup na trh se smartphony, ale zrovna tyto modely spíše přisuzujeme ke starším vazbám na Huawei. Není tak divu, že se prvně objevují jen pro čínský trh a bez Google služeb.

Nejlevnější novinka je Honor Play 5T, která stojí 1199 juanů (cca 3 870 Kč). Druhý model Honor Play 5T Vitality Edition přijde na 1299 juanů (cca 4 200 Kč). Honor Play 5 už jen z pohledu výbavy bude nejdražší, ale cena je poměrně přiměřená, tedy aspoň v Číně. Novinka přijde na 2099 juanů (cca 6 800 Kč). Je otázkou, jestli se novinky podívají do Evropy. Pokud ano, asi již budou mít Google služby a aplikace.

Specifikace Honor Play 5

displej: 6,53 palců, 2400 × 1080 pixelů (FHD+), OLED

procesor: Dimensity 800U

8GB RAM

úložiště: 128/256 GB

Android 10 + Magic UI 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.9 8 MPx, f/2.4 2 MPx 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 161,6 x 74,8 × 7,96 mm, 179 gramů

USB Type-C Audio

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1 LE, GPS, NFC, USB Type-C

baterie: 3800 mAh + 66W

Specifikace Honor Play 5T

displej: 6,517 palců, 1600 × 720 pixelů (HD+), LCD

procesor: Unisoc T610

8GB RAM

úložiště: 128 GB

Android 10 + Magic UI 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 13 MPx, f/1.9 2 MPx přední – 5 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

rozměry: 163,93 x 75,79 × 8,95 mm, 198 gramů

3.5mm audio jack

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 22,5W

Specifikace Honor Play 5T Vitality Edition

displej: 6,517 palců, 1600 × 720 pixelů (HD+), LCD

procesor: Helio P35

6GB RAM

úložiště: 128 GB

Android 10 + Magic UI 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 13 MPx, f/1.9 2 MPx 5 MPx 2 MPx přední – 8 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

rozměry: 165,2 x 76 × 9,2 mm, 191 gramů

3.5mm audio jack

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 22,5W

