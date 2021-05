Zdroj: Pocketnow

Google by v Německu mohl dostat zákaz prodeje svých chytrých reproduktorů

Technologie streamování obsahu Chromecast od společnosti Google je dnes již poměrně běžnou záležitostí. Kromě chytrým TV boxů se s ní můžeme setkat také například v chytrý reproduktorech nejen od Googlu, ale také již v reproduktorech mnoha jiných výrobců. V důsledku probíhajícího soudního sporu se společností Sonos však Google možná bude v Německu brzy muset přestat prodávat své chytré reproduktory a další zařízení podporující Chromecast.

Google vs. Sonos

Soudní spor mezi těmito společnostmi probíhá již nějakou dobu a dle rozhodnutí německého soudu z něj vyjde vítězně Sonos. I přes to že rozhodnutí ještě nenabralo na právní moci, je velice pravděpodobné, že se Google odvolá a protokol také ukazuje některé z klíčových podrobností. Rozhodnutí soudu by mohlo Googlu zabránit v prodeji svých zařízení, které využívají technologii Chromecast, chytrých reproduktorů nevyjímaje. Takové omezení by se mohlo dotknout také chytrých telefonů nebo aplikací, jako je například YouTube Music. Kompletní rozhodnutí však doposud nebylo zveřejněno, jedná se tedy prozatím o pouhé spekulace, které nemůžeme brát 100% vážně.

Důvod, proč společnost Sonos žaluje Google, je, že Google „očividně a vědomě kopíruje patentovanou technologii“ již od roku 2013. Celý tento spor byl zahájen počátkem tohoto roku a CLO společnosti Sonos prozatím uvedl;

Jsme vděční, že soud uznal do očí bijící porušení práva společnosti Sonos společností Google. Toto rozhodnutí představuje slibný milník v našem pokračujícím úsilí bránit naše inovace a postavit se nespravedlivým praktikám Big Tech.

Google prozatím nemůže rozhodnutí jakkoliv okomentovat, nicméně přišel s protižalobou na Sonos. Google se brání vyjádřením, že „společnost Sonos požádala Google o pomoc, Google poté Sonosu poskytl významné technické prostředky, technickou podporu a mnohé další zdroje“, zejména pak při integraci dnes již zaniklé služby Hudba Play pro reproduktory Sonos v roce 2014.

