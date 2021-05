Gboard přináší elegantní funkci pro clipboard

Mnoho uživatelů by mohlo klidně namítnout, že Gboard je jedna z nejlepších aplikací pro Android přímo od Googlu. A mohu souhlasit. Neustále se vyvíjí a získává velmi užitečné nové funkce. V loňském roce byla aplikace, respektive její clipboard rozšířen. Uživatelé mohli jednodušeji kopírovat a vkládat obrázky. A právě clipboardu se budeme opět věnovat, protože umí další kousky.

Clipboard nyní umožňuje přidávat snímky obrazovky. Díky tomu bude sdílení snímků obrazovky snazší. Pokud budete souhlasit s aktivací funkce, jakýkoli snímek obrazovky, který pořídíte, se automaticky přidá do schránky, takže je můžete přidat do jakékoli konverzace několika klepnutími.

Funkci ale můžete také deaktivovat v nastavení aplikace v sekci Clipboard. V některých aplikací se dokonce zobrazí malé navrhované tlačítko pro vložení, takže můžete vložit své snímky s minimálním úsilím. Zdá se ale, že musíte mít nejnovější beta verzi aplikace. Konkrétně se jedná o verzi 10.5.04.367007960, kterou si můžete stáhnout ZDE.

Zdroj: androidpolice.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!