Facebook a dark mode – některým uživatelům zmizel, existuje oprava pro iOS

Tmavý vzhled u služby Facebook je nějakou dobu dostupný a uživatelé si na něj poměrně rychle zvykli. V tomto týdnu ale někteří zaznamenali, že aplikace se přepnula jen tak do světlého režimu a znovunastavení tmavého vzhledu není k dispozici. Facebook zatím neposkytl jakékoliv vysvětlení, takže odhadujeme, že jen někdo udělal chybu v kódu a bude nutné počkat na opravu. I tak se objevuje návod, jak problém vyřešit.

Facebook a tmavý vzhled

Aplikace Facebook neexistuje jen v jedné aktuální verzi. K dispozici je několik variant pro různé verze operačních systémů, lokalit a podobně. Aj když máte dvě identické verze (z pohledu aplikace) na dvou zařízeních, tak nemusí obsahovat stejné funkce, jelikož o dostupnost funkcí se také stará nastavení serveru. Není tak jasné, která verze obsahuje problém, případně co způsobuje vypnutí a zmizení tmavého režimu.

V tuto chvíli se podařilo najít divný návod pro iOS aplikaci, díky kterému můžete vrátit tmavý vzhled. V první řadě je nutné odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci. Pokud není dostupný, je potřeba natvrdo ukončit aplikaci. Následně musíte jít do nastavení iPhonu a pak do sekce s aplikacemi. Zde najít Facebook a zapnout nahrávání fotek a videí v HD. Následně by se měl tmavý režim obnovit. Tento návod zafungoval na několika iPhonech zahraničních redakcí.

Co se týče Androidu, tak zde zatím není jednoznačný návod. Můžeme jen doporučit přeinstalaci, případně vymazání cache a dalších dat aplikace. Případně zkusit Facebook natvrdo ukončit. S největší pravděpodobností se v dohledné době bude šířit aktualizace nebo se změní nastavení serverů Facebooku, aby došlo k návratu oblíbeného vzhledu.

