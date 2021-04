Simple Social a Swipe: Facebook nařídil stažení těchto aplikací z obchodu Google Play

V obchodě Google Play byly k dispozici aplikace Simple Social a Swipe. Jedná se o klienty pro Facebook, skrze které je možné přistupovat k sociální síti a jejímu obsahu. Tyto aplikace mnohdy nabízejí rychlejší a přehlednější rozhraní než aplikace od Facebooku.

Ten se proto rozhodl zasáhnout a vyrukoval proti vývojářům těchto aplikací. Konkrétně se jedná o společnosti Swipe a Simple Social. Těm údajně odešla z právního oddělení Facebooku upozornění, aby byl vývoj těchto aplikací ukončen a aplikace staženy z obchodu Play.

Vývojář společnosti Swipe sdílel pocity, se kterými musel ukončit práci na dalším vývoji aplikace. Ta se v obchodě Play nacházela ve dvou verzích, zdarma a v placené verzi. Ve svém vyjádření, které uveřejnil na síti Reddit, neskrývá svůj smutek nad nutností ukončit svou činnost:

Hello guys,

It is with a very heavy heart that the day has finally come to say goodbye to Swipe for Facebook.

Today, I have received a cease and desist letter from some attorneys representing Facebook Inc. My social media accounts on Facebook and Instagram have also been permanently disabled (unfortunately locking me out of tons of memories over the years and contact with many distant relatives). I believe this has happened to numerous other devs as well meaning the day of Facebook wrapper apps have finally come to an end.

Because of all this, I have pulled both Swipe for Facebook and Swipe Pro for Facebook from the Google Play Store. The app will still function for those of you who have it, although I do not know for how much longer.

It was great while it lasted.

I’m so sorry.

– Jeff