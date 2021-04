Zdroj: nokiapoweruser.com

Není tomu tak dávno, co společnost HMD Global uvedla řadu nových Nokií, všechny ale spadaly do střední až nižší střední třídy. Posledního opravdového top modelu jsme dočkali v roce 2019, kdy světlo světa spatřila Nokia 9 PureView. Nicméně nyní se začínají objevovat spekulace, že Nokia možná chystá návrat do vyšší střední až vyšší třídy, který by měl být přímým nástupcem modelu Nokia 8.3 5G a pravděpodobně bude spadat do série X.

Návrat Nokie do vyšší třídy?

Prozatím na veřejnost neuniklo příliš mnoho informací, ty zásadní však unikly. Nová Nokia má dostat hned pět čoček fotoaparátu v čele s hlavním 108MPx senzorem a Snapdragon 775G, který zaručuje podporu sítí páté generace. Zásadní vylepšení dostane také displej, jehož rozlišení má bát rovnou QHD+ a pozadu nezůstane ani obnovovací frekvence, která má činit až 120 Hz. Zda se bude jednat o IPS nebo AMOLED panel, však prozatím nevíme. Napájení má zaručit baterie s nadprůměrnou kapacitou 6000 mAh s podporou 22,5W nabíjení.

Nokia s uvedením nedávných novinek změnila také strategii pojmenování svých modelů, je tak tedy téměř jisté, že zařízení se nebude jmenovat Nokia 8.4. I když není nic jisté, připravovaný smartphone by se mohl jmenovat Nokia X50.

Neznámé jsou také ostatní fotoaparáty, kromě hlavního bychom se ale mohli dočkat také ultraširokoúhlého objektivu, teleobjektivu, makro senzoru a čočky pro bokeh efekt. Ačkoliv rozlišení senzorů prozatím neznáme, měli bychom se těšit na optiku od společnosti Zeiss a zvukovou technologii OZO audio.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Nokia údajně chystá smartphone s 5G, 108MPx fotoaparátem s pěti čočkami a 120Hz QHD+ displejem

reklama reklama