Nedostatek čipů u TSMC má bohužel pokračovat i v roce 2022

Tchajwanská společnost TSMC je jedním z výrobců čipů, na kterého nyní spoléhá většina firem. Zvládají totiž jako jedni z mála 5nm výrobní proces a jejich linky se jen tak nezastaví. Vzhledem k pandemii koronaviru a obrovské poptávce po elektronice včetně telefonů, nestíhají vyrábět. A situace se prý jen tak nezlepší.

Procesorů bude stále nedostatek

TSMC se podle oficiálního vyjádření snaží vyřešit tento nedostatek kapacity výrobních linek, ale omezená dostupnost čipů se má bohužel protáhnout do příštího roku. Společnosti se nicméně velmi daří, za první čtvrtletí letošního roku zaznamenala nárůst zisku o 19,4 procenta.

Nedostatek kapacity zmiňuje také firma Foxconn, která skládá produkty třeba pro Apple. Ta odhaduje omezené dodávky do druhého čtvrtletí roku 2022. TSMC dále plánuje investovat do výrobních linek 100 miliard dolarů, což jsou v přepočtu asi 2 bilióny korun (2 000 miliard Kč). To je opravdu vysoká částka.

