Mobilní telefony jako detektory viru COVID-19? Možná již brzy

Mobilní technologie byly a jsou nedílnou součástí boje proti pandemii COVID-19. V zemích, jako jsou například Tchaj-wan nebo Jižní Korea, významným způsobem pomohly udržet na uzdě rozvoj pandemie a její eliminaci. U nás pak mobilní telefony pomáhají trasovat výskyt viru mezi kontakty, například díky aplikaci eRouška. Nyní by mohly moderní smartphony ještě lépe pomáhat v detekci virového výskytu.

Mobilní telefon jako detektor viru COVID-19?

Vědci ze společnosti GE Global Research, která je součástí General Electric, pracují na vývoji senzorů. Ty by měly umět detekovat nanočástice viru COVID-19. Společnost GE dostala na výzkum grant od Mezinárodního institutu pro zdraví (NIH). Tým odborníků, kteří za vývojem stojí tvrdí, že tato miniaturní technologie disponuje stejně kvalitními detekčními schopnostmi jako zařízení, kterými jsou vybaveny profesionální laboratoře.

Po desetiletém výzkumu se podařilo vyvinout miniaturní technologii, která dokáže izolovat nanočástice viru bez ovlivnění jinými částicemi a tak zabránit možnému zkreslení kvality detekce.

„Naše senzory jsou jako krvelační psi. Cvičíme je tak, aby byli schopní najít konkrétní věc bez toho, aniž by byla jejich pozornost svedena někam jinam,“ tvrdí hlavní vědecký pracovník společnosti GE Research – Radislav Potyrailo.

Díky finančnímu grantu vědecký tým bude trávit další dva roky vylepšováním svého nového snímače. Ten by mohl být v budoucnu součástí chytrých telefonů, chytrých hodinek, nebo zařízení v rámci chytré domácnosti. To, zdali tomu tak bude, zatím není jisté. Jednalo by se ale o významný krok v odhalování částic nejen viru COVID-19.

