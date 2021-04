iOS 14.5 beta 7 přináší rekalibraci baterie

Registrovaní vývojáři se dočkali v pořadí již sedmé beta verze systému iOS 14.5, která je už nyní k dispozici ke stažení. Sedmé bety iOS 14.5 a iPadOS 14.5 lze samozřejmě stáhnout prostřednictvím Apple Developer Center nebo po nainstalování příslušeného profilu skrze aplikaci Nastavení.

Finální vydání opravdu klepe na dveře. A uživatelé iPhonů a iPadů se mají na co těšit. iOS 14.5 bude samozřejmě největší aktualizací celého systému iOS 14, protože přinese několik významných nových funkcí.

iOS 14.5 přinese hned několik užitečných funkcí. Jednou z nich je možnost odemčení iPhonu s Face ID a rouškou. Pokud máte Apple Watch, budete mít možnost povolit od iOS 14.5 odemykání právě přes ně.

Je tedy nutné na nich mít aktivní zámek obrazovky a mít je samozřejmě na ruce. Při pokusu o odemknutí iPhonu přes FaceID bude váš telefon detekovat pouze část tváře. V tento moment poslouží právě Apple Watch, které umožní odemčení telefonu. Poté obdržíte notifikaci na hodinky, že odemkly váš iPhone. Toto odemčení nebude fungovat pro nákupy přes Apple Wallet nebo jiné funkce. Bude sloužit pouze pro odemčení zařízení. Jedná se o obdobnou funkci, kterou dnes Apple nabízí u macOS, který lze také odemknout přes Apple Watch.

Změnu lze očekávat také u 5G. Konkrétně iOS 14.5 přinese podporu pro dual SIM 5G. V současnosti podporuje iPhone 5G síť pouze na jedné SIM kartě. Další potěšující zprávou je také podpora herního ovladače PlayStation 5 a Xbox Series X. Nové iOS dále přinese App Tracking funkci, díky které bude uživatel muset nejprve povolit jeho sledování aplikací třetí strany.

Siri se naučí nový příkaz: „Hey Siri, call emergency“. Ten vám zavolá pomoc v případě nouze. V aplikaci Připomínky přibude možnost tisknout a seřadit připomínky třeba podle data, priority nebo názvu. Mírné úpravy rozhraní se dočká aplikace Apple News, Apple Podcasty a také Siri v kompaktním režimu.

Dále bude systém schopen hlásit nehody, nebezpečí a kontroly rychlosti v aplikaci Apple Mapy, tak jako nabízí Waze. Přibude samozřejmě řada nových emoji a hlavně také nový proces rekalibrace hlášení stavu baterie v zařízeních iPhone 11, 11 Pro a Pro Max. Apple uvádí, že aktualizace rekalibruje maximální kapacitu baterie a výkon na modelech iPhone 11, čímž se vyřeší nepřesné hlášení o stavu baterie.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!