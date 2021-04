Boot-diverter je nový projekt pro multi-boot na Androidech

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dopřát si dnes čistou podobu operačního systému Android na svém smartphonu není stále běžné. Buď se pustíte do modifikací systému, aby tak vypadal, nebo si zakoupíte zařízení z rodiny Pixel nebo Android One. Samozřejmě se nabízí ještě komunitní verze Androidu. Občas by ale uživatel potřeboval mít oba systémy ihned k dispozici. Pro takové účely se hodí možnost při bootování smartphonu zvolit si systém, který aktuálně chcete. Nový projekt má nabídnout snadné řešení.

Boot-diverter

Komunita kolem Androidu dokáže modifikovat systém do nejrůznějších podob, dokonce se již podařilo rozběhnout i různé operační systémy na jednom zařízení. Některé projekty se snaží nabídnout možnost výběru systému při startování smartphonu. Novým projektem je Boot-diverter od vývojáře Pierre-Hugues Husson.

V tuto chvíli jen demonstroval, jak vypadá jeho řešení. Hlavní část projektu se soustřeďuje na číst mezi boot.img a systémem. Při startu mobilu stačí ovládacími tlačítky pro hlasitost vybrat mezi AOSP GSI (čistý Android) a One UI od Samsung. Vše demonstruje na videu, kde použil mobilní telefon Samsung Galaxy A71.

Jeho způsob je trochu elegantnější, jelikož nemusí řešit závislost na použitém procesoru. To se ale netýká samotných operačních systémů. Už nyní nabízí zdrojové kódy projektu na GitHubu, ale ještě není zcela připraven pro běžné používání. Dá se očekávat, že se později nabídne pro nejrůznější modely.

Ve výsledku tak bude moci mít uživatel stále k dispozici modifikovanou verzi Androidu od výrobce a současně i nějakou komunitní verzi systému, případně čistou podobu. Bonusem navíc u Boot-diverter je i možnost mít jeden systém na microSD kartě.

