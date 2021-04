Apple Watch v budoucnu možná budeme moci ovládat pomocí foukání, ukazuje nový patent

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dnešní chytré hodinky, Apple Watch nevyjímaje, mají vesměs velmi podobné možnosti ovládání. Dotykový displej, tlačítka na těle hodinek nebo chytrý hlasový asistent, jako například Siri. Jak se ale nyní zdá, Apple plánuje do některé z budoucích generací Apple Watch nasadit nový typ ovládání pomocí foukání. Ačkoliv se to může jevit jako aprílový žert, Apple si tuto technologii skutečně patentoval a ukazuje, jak by měla fungovat.

Ovládání Apple Watch foukáním?

Obrázek, který je součástí patentu, ukazuje jednu provizorní situaci, při které by ovládání Apple Watch pomocí foukání mohlo být užitečné. Například během chůze při příchozím hovoru, když v ruce držíte zavazadlo, jste dříve většinou museli zastavit, zavazadlo položit na zem a až následně druhou rukou ovládat hodinky. Nyní by ale mělo stačit pouze zvednout ruku a na hodinky zafoukat, čímž byste přijali například hovor bez nutnosti ovládání druhou rukou. Takové ovládání by mohlo účinně fungovat v interiéru, v exteriéru by ale mohl dělat potíže například vítr. Představte si také třeba, když vám zazvoní telefon v nevhodnou chvíli, například na schůzce či ve škole. Pomocí foukání by tak interakce s hodinkami byla mnohem více diskrétní a mohlo by to vypadat, jakože si jen sfoukáváte prach ze svých hodinek.

I když se tato technologie může zdát příliš futuristická, Apple není první, kdo přichází s podobnou myšlenkou. Již dříve s podobnou technologií přišlo také Nintendo DS, které využívalo foukání do mikrofonu zařízení pro provádění určitých akcí ve hře. Nezbývá tedy než čekat a doufat, že se této technologie jednou dočkáme v masově vyráběných Apple Watch, jak ale známe Apple, s novými technologiemi přichází, až když si je jistý jejich 100% funkčností.

