Apple oznámil keynote Spring Loaded, dočkáme se řady novinek

MKBHD na svém Twitter profilu zveřejnil výsledek Siri, která prozradila datum konání keynote společnosti Apple. Po chvíli datum konání potvrdil i samotný Apple. Speciální dubnová akce s názvem Spring Loaded proběhne už 20. dubna v Apple Parku.

Stejně jako všechny akce Applu od roku 2020 bude i tentokrát prezentace probíhat pouze v digitální podobě, tj. v zákulisí nebudou redaktoři, vývojáři a ani fanoušci. Na dubnové akci bychom se měli dočkat několika produktů, včetně aktualizovaného iPadu Pro, nového levného iPadu, iPadu mini, aktualizovaných iMaců a dlouho očekávaného zařízení AirTags.

Apple: AirTags

V praxi by se mělo jednat o jakýsi chytrý přívěšek, prostřednictvím kterého budete moci najít například své klíče, a to přes mobilní aplikaci Find My. Samozřejmě tímto přívěškem budete moci dohledat i jiné předměty, jako je například peněženka, batoh a další. Kromě toho bude tento lokalizační přívěšek vybaven snadnou výměnou baterie.

Bohužel typ baterie, který se Apple hodlá implementovat, nebyl doposud blíže specifikován. Mělo by se ale jednat o takovou baterii, kterou budete moci vyměnit i v domácím prostředí. Jak bylo již zmíněno, zařízení bude možné lokalizovat prostřednictvím aplikace Find My od Applu. Kromě toho bude zařízení vybaveno technologií Bluetooth 5.0.

Představte si ale poměrně běžnou situaci. Nemůžete najít své klíče od bytu a vás chytá panická představa o tom, že budete muset vyměnit zámek. Díky tomuto přívěšku ale budete moci klíče jednoduše dohledat, a to přes aplikaci Najít.

iPad mini

Na Twitteru se objevily dvě fotografie zachycující fiktivní verze připravovaných 11palcových a 12,9palcových iPadů Pro, včetně iPadu mini 6. Samozřejmě fotky pocházejí z čínského dodavatelského řetězce.

Vůbec mě nepřekvapuje, že design iPadu mini 6 bude po vzoru minulých generací. Očekávat můžeme zadní fotoaparát, hardwarové tlačítko Home Button a silné rámečky nad a pod displejem. Zařízení by mělo být mírně tlustší. Například analytik Ming-Chi Kuo uvedl, že iPad mini 6 nabídne 8,5 až 9palcový displej. Zda ale dojde ke zvětšení obrazovky nebo zmenšení rámečků, je nejasné.

Japonský server Mac Otakara na druhou stranu tvrdí, že budeme mít k dispozici plochu o velikosti 8,4 palců s tenčími rámečky a designem iPadu Air 3. Rovněž ale uvádí, že model bude vybaven Touch ID v domovském tlačítku a Lightning portem. Je pravděpodobné, že v tomto případě Apple nasadí svou novou technologii mini-LED. Tyto displeje používají zcela odlišné sloučeniny pro vyzařování světla, než dosavadní OLED panely. Navíc jsou tenčí, jasnější a energeticky účinnější. Apple již nějaký ten čas dává najevo, že by se rád stal nezávislou společností. Některé komponenty si již začíná vyrábět sám. V průběhu několika let však dojde také k „sestřelení“ hlavního dodavatele displejů – Samsung. Jeho displeje nahradí panely od LG, v budoucnu bude ale Apple chtít použít své technologie.

AirPods 3

Uniklé rendery detailně odhalují údajnou finální podobu AirPods 3. Rendery vytvořila společnost Gizmochina, která je vytvořila na základě podkladů od anonymního dodavatele. Jak můžete na snímcích níže vidět, AirPods třetí generace dorazí s kratšími nožičkami, stejně jako nabízí AirPods Pro. Pochopitelně se dočkáme také menšího dobíjecího pouzdra. Ačkoliv se AirPods 3 budou inspirovat u modelu Pro, rozhodně neočekávejme všechny funkce, které Pro nabízí. Například zapomeňme na aktivní potlačení hluku, naopak bude k dispozici Spatial Audio nebo funkce pro vyrovnávání tlaku.

