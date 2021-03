Xiaomi mění logo, možná si toho všimnete

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi tento rok pořádá tiskovou konferenci rozdělenou do dvou dnů. Včera došlo na uvedení nových smartphonů a také jednoho chytrého náramku. Dnes tisková konference odstartovala změnou loga samotné společnosti.

Nové logo?

Xiaomi uvedlo, že před několika lety se začalo pracovat na změně podoby loga. Stávající bylo spojeno s Xiaomi od svého počátku a nebylo jednoduché jen tak představit novou podobu. Mnozí by asi očekávali dramatickou a svěží změnu. Firma si pozvala experty v daném oboru, aby vytvořili něco nového a co by vydrželo se společností dalších deset let.

Ačkoliv se na novém designu podíleli experti, tak ve výsledku došlo k zakulacení. Samozřejmě společnost objasnila tuto změnu, zejména z filozofického hlediska. Obecenstvo a asi mnozí fanoušci by očekávali, že přijde firma s něčím zcela novým.

Ve výsledku si asi málokdo všimne změny a co se týče sociálních sítích, změna se neprojeví takřka vůbec. Zde jsou profilové obrázky rovnou zakulaceny. Takže zaoblení bude viditelné na marketingových materiálech, oficiálních stránkách a podobně. Možná mohla být společnost trochu více odvážnější.

Ve spojení s názvem společnosti je změna patrnější, zejména díky samotnému fontu. Dalo by se říci, že spojení loga a názvu vypadá modernější, až futuristicky.

