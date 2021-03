Samsung letos údajně představí 3 čipsety Exynos

Zdroj: Samsung

Samsung již letos představil nový čipset Exynos 2100, který tepe v novinkách Galaxy S21. Jak se ale zdá, letos bychom se mohli dočkat ještě 3 dalších Exynosů, které budou spadat do všech cenových kategorií zařízení.

Samsung a AMD

Jak uvádí web proslulý úniky různých zařízení Ice Universe, letos se můžeme těšit na trojici čipsetů Exynos. Ve vývoji je údajně Exynos řady 800 pro střední třídu, Exynos řady 1200 pro vyšší modely a nakonec Exynos 2200 pro top modely. Poslední dva zmíněné by také měly obsahovat grafický procesor od společnosti AMD založený na architektuře RDNA.

Podle dřívějších informací Samsung nejprve v červnu uvede samotné GPU od AMD, celé čipové sady až posléze. První smartphony s AMD grafikami by pravděpodobně letos představeny být neměly. Nicméně, není to potvrzeno, ale ani vyvráceno.

Na první pohled se může zdát, že tyto čipsety budou použity v mobilních telefonech a tabletech, pravda ale může být jinde. Podle serveru ZDNet Korea by zejména Exynos 2200 mohl být totiž nasazen do připravovaného notebooku od Samsungu s Windows 10, který by měl být představen v Q3 letošního roku. Samsung již laptopy s ARM procesory uvedl, namísto vlastního řešení ale obsahovaly čipsety od Qualcommu.

Před pár dny byl spatřen také zmíněný čipset pro střední třídu Exynos 8xx a modelovým číslem S5E5515. Je dosti možné, že se bude jednat o nástupce Exynosu 850, který byl označován jako S5E3830, podrobnější informace o něm ale prozatím nevíme.

