Telefony se brzy dočkají 108Mpx předního fotoaparátu

Telefony s hlavními 100megapixelovými (a více) fotoaparáty tu s námi jsou už více než rok. Velkého pokroku se dočkaly také přední fotoaparáty, nejvyšší počet, který lze ve smartphonu nalézt, činí 44 megapixelů. I toto číslo by ale brzy mohlo být překonáno.

Podle leakera, Digital Chat Station, dorazí telefon s předním 108megapixelovým fotoaparátem. Ačkoliv nebylo řečeno, o jakého výrobce půjde, s největší pravděpodobností s tímto unikátem přijde čínská společnost.

I když takový počet megapixelů je více než lákavý, je nutné podotknout, že takové čočky zabírají poměrně velké místo. Znamená to tedy, že telefon bude mít v displeji velký výřez, případně se bude jednat o zařízení s vysouvacím mechanismem. Případně bude moci výrobce použít flip fotoaparát, který se bude otáčet směrem dozadu a dopředu – jako nabízí Zenfone 6 nebo Zenfone 7.

Těšit se ale letos můžeme na další unikátní kousky. Například ZTE Axon 30 Pro může být prvním telefonem, který nabídne 200megapixelový fotoaparát.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!