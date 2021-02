Zdroj: Spotify

Spotify je králem hudebních streamovacích služeb, ale to ještě neznamená, že by společnost zaspala na vavřínech. Dnes jsme se dočkali oznámení Spotify HiFi v rámci akce Stream On. Novinka nabídne vyšší kvalitu hudby, ale jen pro předplatitele a v omezené míře.

Spotify HiFi

V tuto chvíli Spotify nabízí dvě kvality streamovaného audio obsahu. Uživatelé verze zdarma se musí spokojit se 128 kbit/s (AAC) v případě webové verze. Na ostatních zařízeních skrze aplikace se nabízí 24/96/160 kbit/s, přičemž záleží na rychlosti připojení. U placené verze Spotify Premium nabízí webová verze 256 kbit/s. U aplikací je pak k dispozici 24/96/160/320 kbit/s.

Nová služba Spotify HiFi bude nabízet bezztrátovou kompresi v CD kvalitě. Zatím ale nejsou známé přesné specifikace. Co se týče dostupnosti, Spotify oznámilo, že se novinka objeví na vybraných trzích a bude ji možné aktivovat jen u Spotify Premium. Není tedy jasné, jestli se dočkají i majitelé rodinný nebo studentských variant.

Kromě dostupnosti v aplikacích a zřejmě i na webu bude Spotify HiFi dostupné i na vybraných reproduktorech. I zde bude nabídka omezená na některé modely. Samotné datum uvedení nebylo zatím zveřejněno, ale Spotify HiFi se dočkáme ještě letos.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Spotify HiFi nabídne nejvyšší kvalitu poslechu

reklama reklama