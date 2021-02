Slovenská aplikace Éčka nabízí jednoduchý přehled o látkách ve vašem jídle

Slovenský vývojář Michal Krajči nabízí na Google Play aplikaci pro snadný přehled látek, které obsahují potraviny, kterými se stravujete. Tip na tuto aplikaci přijde vhod všem, kdo sledují a kontrolují svůj životní styl a hlídají si svůj jídelníček, zda neobsahuje látky, které jsou pro tělo škodlivé, namísto aby byly prospěšné. Ne však všechna éčka jsou považována za škodlivá, a tuto skutečnost právě odhalí aplikace, díky které snadno naleznete, jak je daný prvek škodlivý, méně vhodný, přijatelný či zcela v pořádku. Vše je ilustrováno pomocí názorných ikonek, ke každé látce je navíc uveden popis, k čemu se využívá a čím je charakteristická.

„Zajímá vás, co se skrývá například za označeními E123 nebo E100 v potravinách které konzumujete každý den? Chcete vědět, zda je guarová guma přidávaná do potravin pro vás nebezpečná? Chcete mít vždy po ruce seznam, se kterým si na tyto a podobné otázky budete moci snadno a rychle odpovědět? Pokud ano, tak si stačí nyní nainstalovat do telefonu tuto aplikaci a hned víte, co které označení znamená a zda je daná látka příznivě působící, nebo naopak zda škodí vašemu zdraví,“ říká o aplikaci Éčka její autor Michal Krajči.