Oppo A54 s podporou 5G dorazí začátkem léta

Plán společnosti Oppo pro nadcházející měsíce je více méně jasný, a to přinést maximum cenově dostupných zařízení s podporou sítí 5. generace. Dalším telefonem do sbírky se zanedlouho stane model nesoucí označení A54, který si právě neohlídali před rozsáhlým únikem. Za dobrou zprávu lze označit fakt, že výrobce by novinku chtěl pustit také na vybrané mobilní trhy v Evropě.

Nadějné vyhlídky

Přední panel údajně zabere 6,5palcový IPS LCD displej s FullHD+ rozlišením a selfie snímky půjdou zachytit přední 16MPx kamerkou umístěnou vlevo nahoře. Hardwarovou část zastoupí čipset Snapdragon 480 od Qualcommu, 4GB operační paměť RAM postavenou vedle 64GB interního úložiště podporující paměťové microSD karty. Výdrž má kontrolovat 5 000mAh baterie vylepšena o rychlé 18W nabíjení.

V zadní části si zaslouží zmínku čtveřice fotoaparátů poskládána z 48 + 8 + 2 + 2MPx snímače. Uživatelským prostředním doprovodí platforma ColorOS 11 postavená na nejnovějším systému Android 11. Mezi zbývající známou výbavu ještě patří USB-C port, boční skener otisků prstů, 3,5mm sluchátkový jack a minimálně dvě barevné varianty (Silver Black, Fantastic Purple). Nicméně konečná cenovka by po přepočtu neměla překročit vytyčenou metu 7 850 Kč.

