Apple údajně nabírá lidi k vývoji 6G konektivity pro budoucí iPhone

Teprve minulý rok jsme se dočkali podpory 5G sítí u iPhone 12. Sítě páté generace jsou sice v Česku také v počátku, přesto se již Apple začíná připravovat na 6G. Nechce totiž podcenit přípravu, aby nemusel na poslední chvíli kupovat 5G modem od konkurence.

Apple hledá lidi na vývoj a výzkum 6G

Apple tak nyní hledá nové zaměstnance, kteří se budou podílet na vývoji 6G. Jejich úkolem bude průzkum a vývoj této sítě a hlavně zapojení do diskuze ohledně 6G. Tu budou moci dělat pomocí aliance Next G, do které se Apple vloni připojil.

Sítě šesté generace jsou ale zatím opravdu hudba vzdálené budoucnosti, jejich nasazení lze očekávat až kolem roku 2030. Přesto je vidět, že Apple by chtěl být už u jejího zrodu. Díky tomu si může prosadit třeba některé její funkce.

