Zdroj: Marketingspace.com

Alcatel odhalil novinky 5X a 1V Plus

Čínská společnost TCL pod vlastněnou značkou Alcatel oficiálně oznamuje dva modely patřící do střední třídy. Zatímco telefon s označením 5X nabídne vyšší standard, tak druhý přírůstek známý jako 1V Plus bude spíše cílit na méně náročné uživatele. Obě novinky by se měly poprvé ukázat před širokou veřejností během každoročního veletrhu CES v Las Vegas, který začíná už v pondělí 11. ledna.

Každý z jiného soudku

Alcatel 1V Plus disponuje 6,22palcovým IPS LCD displejem s HD+ rozlišením, pod kterým běží osmijádrový čip MT6762D od MediaTeku a 2GB paměť RAM. Všechna data pobere 32GB interní úložiště. Dále se hodí dodat 4000mAh baterie, základní 5megapixelová selfie kamerka ve „Waterdrop” výřezu nebo dva objektivy (13 + 5 MPx) fotoaparátu umístěné vzadu.

Lepší z dvojice, a to model 5X získal větší 6,52palcový displej, 4GB operační paměť RAM či 128GB interní úložiště. Tentokrát nechybí ani podpora paměťových microSD karet. Záda nesou čtyři fotoaparáty ve složení 48 + 5 + 2 + 2 MPx. Výbavu uzavírá přední 13megapixelová kamerka, čtečka otisků prstů a operační systém Android ve starší verzi 10. Zahájení prodeje, dostupnost ani cenovku bohužel zatím neznáme, ale jasněji bude určitě po zmiňovaném veletrhu CES.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Alcatel odhalil novinky 5X a 1V Plus

reklama reklama