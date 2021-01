Přes Safari můžete na iOS 14.3 vyvolat novou sekci pro sledování svých věcí

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jsou to již dva roky, kdy byly poprvé nalezeny v aplikaci Find My (v Česku Najít) na iOS zmínky ohledně hledání svých věcí pomocí chytrých přívěšků. Jeden takový má v přípravě už dlouho také Apple pod názvem AirTag. Ten však zatím nebyl představen. Nyní se objevila cesta, jak sekci v aplikaci zobrazit i na vašem iOS zařízení.

Novinka Galaxy SmartTag není jen přívěšek pro nalezení klíčů

Sledování věcí možná už brzy i na iOS

Pro otevření sekce k přidání AirTag nebo podobného příslušenství stačí zadat do Safari do adresního řádku findmy://items a potvrdit ji enterem. Rázem budete přesměrování do aplikace Najít, kde je vše připraveno včetně podpory češtiny. Můžete dokonce zkusit přidat nový chytrý přívěšek, ale jelikož zatím žádný kompatibilní s iOS neexistuje, budete neúspěšní.

Apple tak zřejmě ladí poslední detaily před představením vlastního AirTagů a celé nové platformy na hledání věcí. Podporu třetích stran v aplikaci Najít oznámil Apple na WWDC 2020 vloni v červnu. První příslušenství, které toto podporuje, bylo již představeno Belkinem. Jedná se o nová sluchátka, která se ale na trh dostanou nejdřív v březnu.

