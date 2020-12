Vivo představilo iQOO U3

Zdroj: gsmarena.com

Vivo, stejně jako mnoho jiných společností, má svou vlastní subznačku iQOO, v rámci které se nyní objevila novinka iQOO U3. Ta cílí zejména na mladší zákazníky a láká na herní specifikace za rozumnější cenu.

iQOO U3

V rámci herních vlastností se například nabízí 90Hz displej, který je vybaven o dotykovou plochu s frekvencí 180 Hz, což by se mohlo zalíbit hráčům díky rychlejší odezvě. Dále došlo na integraci vylepšeného chlazení procesoru Dimensity 800U, který by měl dostačovat na většinu her a také běžné práce. Jeho hlavní předností je podpora sítí páté generace.

Dále zde zde nabízí baterie s kapacitou 5000 mAh s podporou 18W nabíjení. Společnost chtěla trochu vylepšit celkový výkon, tak proto zakomponovala úložiště typu UFS 2.2. Na zadní straně se nachází jen dva foťáky, ale použitelný je jen hlavní nabízející 48 MPx. Sekundární je jen 2MPx a slouží pro zachycení hloubky. Čtečka otisků prstů je na boku v tlačítku pro vypínání.

iQOO U3 se již začíná nabízet v některých obchodech, ale zatím jen v Asii. Základní model přijde přibližně v přepočtu na 4 960 Kč. Vzhledem k tomu, že Vivo vstoupilo oficiálně na evropský trh, je možné, že se co nevidět objeví i tato novinka.

Specifikace iQOO U3

displej: 6,58 palců, LCD, 90 Hz, Full HD+

procesor: Mediatek Dimensity 800U

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128 GB (UFS 2.2)

Android 10

Dual SIM

Foťáky: zadní – 48 MPx, 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů na straně

5G, LTE, WiFi 5

baterie: 5000 mAh + 18 W

