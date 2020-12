Slack byl odkoupen za astronomických 27,7 mld. dolarů

Zdroj: TheVerge

Salesforce oficiálně oznámil odkoupení služby Slack, přičemž akvizice vyjde na neuvěřitelných 27,7 mld. dolarů. Jedná se také o největší akvizici, kterou kdy CRM gigant (Salesforce) uskutečnil. Dokonce jde o větší akvizici, než kterou udělal Microsoft před lety koupí LinkedIn (26,2 mld. dolarů).

Slack bude teď pod křídly Salesforce

Je ale zajímavé, že od oficiálního oznámení ceny akcií klesly. Je to z toho důvodu, že by dohoda mohla zahrnovat ředění akcií stávajících akcionářů pro financování. Naopak ale Slack zaznamenal prudký nárůst ceny akcií, když se začalo oznámení šířit mezi širokou veřejnost.

Generální ředitel Salesforce, Marc Benioff, ve svém prohlášení uvedl, že obě společnosti utvoří budoucnost podnikového softwaru a změní způsob, jakým všichni pracují v plně digitálním světě. Naopak generální ředitel Slacku, Stewart Butterfield, uvedl, že se jedná o nejstrategičtější kombinaci v historii softwaru.

Slack v současné době nejvíce soupeří s Microsoft Teams, které se díky pandemii dostalo na výsluní. Slack údajně také ztratil 40 % své hodnoty (počátkem letošního roku), takže infuze kapitálu přinese podporu do dalších let. Salesforce tvrdí, že se Slack stane novým rozhraním pro zákazníka Salesforce 360, přičemž služba bude integrována do každého cloudu Salesforce. Jinými slovy, Slack má před sebou ještě větší potenciál, než tomu doposud bylo.

