Samsung chystá Galaxy Z Flip 3, nabídne ale asi starší čip

Jihokorejský technologický gigant Samsung dosud na trh uvedl dva skládací telefony po vzoru „véčka“ – Galaxy Z Flip a jeho mírně rychlejšího 5G sourozence. Oba modely se dočkaly skvělých procesorů od Snapdragonu, respektive od Qualcommu. Podle posledních spekulací by mohlo dojít u dalšího „véčkového“ telefonu ke změně.

Samsung má několik možností pro osazení čipu

Hovoří se o tom, že by Samsung u Galaxy Z Flip 3 nepoužil nejvýkonnější procesory. S touto informací přišli lidé z GalaxyClubu, kteří přišli na modelové označení budoucího kousku – SM-F720F. Písmeno „F“ nyní naznačuje, že tento konkrétní model je určen pro mezinárodní trh a že bude nabízet podporu 4G. Kdyby se jednalo o 5G telefon, měl by ve svém označení písmeno „B“. Nutno podotknout, že by takový telefon mohl dorazit později.

Jelikož se ale nejprve objeví 4G Galaxy Z Flip 3, znamená to jediné – Samsung si bude muset vystačit s „horší“ čipovou sadou. Je to proto, že aktuální vlajkový model společnosti Qualcomm (Snapdragon 888) nabízí 5G podporu. To samé platí pro Exynos 2100, který bude příští rok pohánět řadu Galaxy S21. Pro Samsung zůstává na stole několik možností – buď může použít čipovou sadu střední třídy od Qualcommu nebo použije jednu starší generaci Snapdragon 865, případně vlastní Exynos 990.

Výše uvedené informace jsou prozatím „kachny“, takže si budeme muset chvíli počkat, zda se jedná o skutečnou zprávu. Vše se zakládá na modelovém označení budoucího Galaxy Z Flip 3. Je také možné, že se bude jednat o verzi Galaxy Z Flip 3 Lite.

