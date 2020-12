Motorola chystá dva levné modely Capri a Capri Plus

Zdroj: Pocketnow

Objevilo se hned několik zajímavých informací ohledně firmy Motorola. Ta by podle všeho měla už v prvním čtvrtletí příštího roku představit dva nové levné modely. Mělo by se konkrétně jednat o Motorola Capri a Capri Plus (prozatím neoficiální název). Model Capri byl odhalen s označením XT2127, zatímco Capri Plus jako XT2129. Teď oba kousky prošly důležitými certifikačními procesy, tudíž známe i hardwarové specifikace.

Motorola nabídne dvojici levných telefonů

Podle FFC bude mít smartphone Motorola Capri Plus procesor Snapdragon 662. Pracovat bude s operační pamětí o velikosti 4 GB, přičemž k dispozici bude operační systém Android ve verzi 11. V rámci benchmarkového testu (aplikace Geekbench) získal telefon u jednoho jádra skóre 306 bodů a 1258 bodů u více jader. Capri Plus se objevil také u TÜV Rheinland (společnost udělující certifikace), čímž byla zjištěna přítomnost 5 000mAh baterie. Bude k dispozici také podpora rychlého 20W nabíjení.

Model Capri bez přídavku Plus nabídne HD+ displej s rozlišením 720 x 1600 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz. K dispozici bude také slot pro dvě SIM karty. Dále bychom se měli dočkat procesoru Snapdragon 460, 4 GB RAM a vnitřního 64GB úložiště – pravděpodobně jej budete moci rozšířit prostřednictvím microSD karty.

Dále bychom se mohli těšit na 48Mpx hlavní fotoaparát, který bude doplněn 2Mpx snímačem hloubky, 2Mpx makro a 8Mpx ultraširokoúhlým objektivem. Údajně bude k dispozici i podpora NFC.

Pokud jde o model Plus, vybaven bude HD+ displejem a s 90Hz frekvencí. Dorazit může ve dvou variantách 4 GB RAM + 64 GB a 6 GB RAM + 128 GB. V rámci fotoaparátů může dojít k implementaci 64Mpx kamery + 2Mpx hloubkového senzoru OmniVision + 13Mpx ultraširokoúhlého objektivu. Na přední straně bude naopak (údajně) připraven 13Mpx fotoaparát pro vytváření selfies.

