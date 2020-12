Zdroj: HDM Global

Nokia C1 Plus je levná novinka se slabými specifikacemi

Na konci minulého roku společnost HMD Global představila jeden ze svých nejlevnějších smartphonů. Nokia C1 dokonce nebyla vybavena LTE podporou. Po roce jsme se dočkali nástupce, ale nečekejte zázraky, stále se více hledělo na cenu.

Specifikace proklatě nízko

Jak již bylo naznačeno, specifikace modelu Nokia C1 Plus nejsou nějak úchvatné. Ostatně oproti původnímu modelu se nabízí jen několik vylepšení, přičemž základ je na stejné úrovni. Například displej stále nabízí 5,45 palců, ale tentokrát je k dispozici aspoň HD+ rozlišení.

Fotografická výbava je stejná, tedy 5 MPx vpředu a vzadu. Baterie má stále 2500 mAh a nabíjení je zde řešeno přes microUSB kabel. Konečně je zde podpora LTE připojení, takže se dá lépe používat v současné situaci. Společnost do základu dala také Android 10 v Go edici.

Specifikace Nokia C1 Plus

displej: 5,45 palců, HD+, 18:9

procesor: 1,4 GHz, 4 jádra

1GB RAM

úložiště: 16 GB + microSD

Android 10 – Go Edition

Single / Dual SIM

Foťáky: zadní – 5 MPx, f/2.4 přední – 5 MPx

3.5mm jack, FM Radio, Google Assistant tlačítko

rozměry: 149,1 × 71,2 × 8,75 mm, 146 gramů

LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB

baterie: 2500 mAh

Nokia C1 Plus má nastavenou cenu na 69 eur, což je v přepočtu přibližně 1820 Kč. Skoro by se dalo říci, že se jedná o nejzákladnější mobil, ale vzhledem ke specifikacím ho spíše řadíme do kategorie nouzových. Zatím nebyla oznámena dostupnost v Česku, ale zřejmě se u nás objeví.

