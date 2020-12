Moto G Stylus (2021) poodhalen Amazonem

Společnost Motorola představila Moto G Stylus už v dubnu a začátkem minulého měsíce jsme se dozvěděli, že výrobce pracuje na svém nástupci zvaném Moto G Stylus (2021). Nevíme přesně, kdy bude zařízení představeno, ale teď díky Amazonu víme, jaké specifikace a jaký design nabídne.

Moto G Stylus (2021) samozřejmě dorazí s 6,81palcovým FHD+ displejem, jehož dominancí bude výřez. V podstatě bude displej totožný s letošním modelem. Velké rozdíly se odehrají na zadní straně, kde model 2021 nabídne texturovaný povrch a čtyři fotoaparáty. Údajně by mělo jít o sestavu v podobě 48Mpx (hlavní), 8Mpx (ultrawide) a 2x 2Mpx (hloubka a makro) fotoaparáty. Naopak přední strana bude vybavena 16Mpx fotoaparátem pro vytváření selfies.

Moto G Stylus (2021) bude na rozdíl od letošního modelu vybaven čtečkou otisků prstů na boku zařízení. Dále bude telefon dodáván s dotykovým perem, které bude zasunuto do slotu ve spodní části vedle portu USB-C a 3,5mm jack konektoru. Amazon také odhalil, že zařízení poběží na Androidu 10 a bude mít 4GB RAM. Můžeme se také těšit na 4 000mAh baterii a podporu 5G sítí. Srdcem telefonu by se měl stát procesor Snapdragon 675. K dispozici pak bude 128GB úložiště.

Amazon má nastavenou cenu na 339,95 dolarů, tj. cca 7 358 Kč bez DPH. Finální cena se ale samozřejmě může ještě změnit.

