Chrome nabídne jednodušší správu hesel a platebních údajů

V dnešní době se vyplatí využívat správce osobních dat, zejména u přihlašovacích údajů. Důležitou funkcí je generování náhodných hesel, které si nemusíte pamatovat, jsou uloženy ve správci, do kterého vám stačí jedny přihlašovací údaje. Google samozřejmě nabízí takový systém, jenž je navíc zakomponován do webového prohlížeče Chrome. Do dnešního dne ale bylo nutné zapnout synchronizaci, správce hesel mohl fungovat naplno. Tato funkcionalita se nově změní.

Nově bez nutnosti synchronizace

Google tentokrát myslel na rychlost používání. Jednoduše řečeno, nebudete muset zapínat synchronizaci dat v prohlížeči. Nově se bude stačit jen přihlásit do svého Google účtu a správce hesel může začít fungovat. Novinka bude k dispozici i na Androidu. Bude stačit jen vybrat účet, z kterého se mají data použít.

To samé bude platit i pro ukládání nových přihlašovacích údajů, kde navíc budete moci jednoduše vybrat účet, kam se má vše uložit. Novinka bude fungovat i v anonymním režimu. Jakmile se přihlásíte ke svému účtu, budete moci využívat správce hesel i platebních údajů bez nutnosti přihlášení v samotném prohlížeči.

Možná si ve výsledku ani nevšimnete nějaké velké změny. Z novinky budete pravděpodobně těžit nejvíce v situaci, kdy nebudete chtít synchronizovat každou instanci Chromu, kterou budete muset použít v daný moment.

